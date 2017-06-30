МЧС предупреждает о шторме в последний день июня

Погода ненадолго позволит петербуржцам насладиться солнцем и теплом. В последний день июня синоптики прогнозируют сильный ветер.

Как сообщает ГУ МЧС со ссылкой на Гидрометцентр, 30 июня в Северной столице подует восточный и северо-восточный ветер. Ночью его скорость составит 6-11 м/с, утром он усилится до 8-13 м/с, но местами порывы достигнут 15-17 м/с.

Горожан предупреждают о необходимости соблюдать меры предосторожности.

По материалам «Фонтанки».