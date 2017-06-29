Стали известны реальные цены на квартиры в Петербурге

Наши коллеги из «Делового Петербурга» посчитали, как отличаются реальные цены, по которым продаются квартиры в районах массовой застройки Петербурга, от тех, которые декларируются застройщиками. В некоторых районах расхождения составляют 15%.

Обычно чтобы подсчитать средние цены на жилую недвижимость Петербурга, аналитики ориентируются на данные, которые указывают застройщики на своих сайтах и объявлениях. При этом сложно посчитать, за сколько же на самом деле продаются квартиры, — на цену продажи влияют скидки, специальные предложения для конкретных покупателей, кроме того, средние цены продажи зависят от того, какие квартиры больше покупают: дешевые на стадии котлована или подороже – в домах с высокой степенью готовности.