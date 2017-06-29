Стали известны реальные цены на квартиры в Петербурге

Наши коллеги из «Делового Петербурга» посчитали, как отличаются реальные цены, по которым продаются квартиры в районах массовой застройки Петербурга, от тех, которые декларируются застройщиками. В некоторых районах расхождения составляют 15%.
Обычно чтобы подсчитать средние цены на жилую недвижимость Петербурга, аналитики ориентируются на данные, которые указывают застройщики на своих сайтах и объявлениях. При этом сложно посчитать, за сколько же на самом деле продаются квартиры, — на цену продажи влияют скидки, специальные предложения для конкретных покупателей, кроме того, средние цены продажи зависят от того, какие квартиры больше покупают: дешевые на стадии котлована или подороже – в домах с высокой степенью готовности.
Было выделено семь районов массовой застройки (см. инфографику), в которых активнее всего продаются квартиры — это Кудрово, Юго-Запад, Юго-Восток, Парнас, Блюхера, Девяткино и Северо-Приморская часть. На сайте источника сделана интерактивная инфографика, благодаря которой можно узнать динамику цен на жилье в этих районах.
Из исследования видно, как цены зависят от количества квартир, которые сейчас находятся в продаже в том или ином районе. Так, самым недорогим районом оказалось Девяткино, в котором продается больше всего новостроек – 270 тыс. м2 (6,8 тыс. квартир).
В самом дорогом районе массовой застройки — так называемой Северо-Приморской части (это кварталы между Богатырским пр., Торфяной дор., ул. Оптиков, Планерной ул., Финским заливом, озером Лахтинский Разлив и р. Глухаркой) — предложение новостроек значительно меньше — 80 тыс. м2 (1,5 тыс. квартир), а в мае было продано 11 тыс. м2 (317 квартир).
В некоторых районах реальные цены продажи квартир оказались ниже, чем средние цены, декларируемые застройщиками (см. инфографику, это хорошо видно во вкладке "по районам"). Такая ситуация, например, в Кудрово и на Парнасе, в районе пр. Маршала Блюхера эти цены в мае почти сравнялись. Соответственно, в этих районах основной объем продаж – это самые дешевые квартиры, ниже средней рыночной цены, например на стадии котлована.
По материалам «ДП».
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.