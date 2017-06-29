Петербургские активисты заблокировали вход в Роскомнадзор

Активисты движения «Открытая Россия» в Петербурге заблокировали вход в отделение Роскомнадзора на Садовой улице, построив стену из коробок. На коробках они разместили надписи «Заблокировано гражданами России».

«Свобода информации, как и свобода самовыражения — базовые ценности общества и те, кто пытается на них наступать, сами должны быть «заблокированы» от общества», — прокомментировал акцию координатор движения Андрей Пивоваров.

Очевидно, что таким образом активисты решили высказать недовольство относительно недавнего конфликта между главой Роскомнадзора и Павлом Дуровым: напомним, Александр Жаров поставил ультиматум создателю «Вконтакте» и Telegram, пригрозив блокировкой приложения в России.