Петербургские активисты заблокировали вход в Роскомнадзор

Активисты движения «Открытая Россия» в Петербурге заблокировали вход в отделение Роскомнадзора на Садовой улице, построив стену из коробок. На коробках они разместили надписи «Заблокировано гражданами России». 

«Свобода информации, как и свобода самовыражения — базовые ценности общества и те, кто пытается на них наступать, сами должны быть «заблокированы» от общества», — прокомментировал акцию координатор движения Андрей Пивоваров.

Очевидно, что таким образом активисты решили высказать недовольство относительно недавнего конфликта между главой Роскомнадзора и Павлом Дуровым: напомним, Александр Жаров поставил ультиматум создателю «Вконтакте» и Telegram, пригрозив блокировкой приложения в России. 

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