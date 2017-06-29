В России предлагают отменить аспирантуру

Исполняющий обязанности президента Российской академии наук Валерий Козлов предложил главе Минобрнауки России Ольге Васильевой изъять из системы высшего образования аспирантуру. Об этом сообщил «Интерфакс».

«Мне кажется, коллеги, надо признать, что была некая поспешность сделана в модернизации, реформировании аспирантуры, и надо, мне кажется, вернуться к нашей обычной, привычной научной аспирантуре», — заявил Козлов. Он добавил, что «аспирантура должна быть, прежде всего, научным понятием для молодежи».

Более того, по мнению Козлова, РАН начала испытывать проблемы после того, как аспирантуру сделали третью ступенью системы высшего образования (после бакалавриата и магистратуры) — так, например, институты должны готовить новые документы и получать лицензию в качестве образовательной организации и госаккредитацию образовательных программ для аспирантов. Для институтов РАН это «несвойственная функция», считает президент РАН. Поэтому число аспирантов в институтах Академии наук падает.

 

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