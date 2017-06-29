Россиян с «левыми» номерами хотят отключать от мобильной связи

Член Совета Федерации Людмила Бокова подготовила поправки в законопроект об ужесточении контроля за сим-картами совместно с представителями правоохранителей, Роскомнадзора и Минкомсвязи. Об этом сообщает РБК. Документ могут принять во время второго чтения законопроекта, которое состоится в июле.

Согласно предложению Боковой, операторы будут лишать связи владельцев сим-карт, которые при регистрации сим-карты указали заведомо ложные данные о себе. По мнению сенатора, такие нововведения помогут «пресечь нелегальную продажу сим-карт в местах массового скопления людей — на вокзалах и возле станций метро».

Напомним, после теракта 3 апреля в метрополитене Петербурга, власти задумались о более серьезных мерах по ограничению нелегальной торговли сим-картами. Тогда и был разработан проект изменений к закону «О связи», обязующий операторов проверять достоверность предоставляемой пользователями информации.