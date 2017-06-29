СПбГУ и Политех отметили в Шанхайском предметном рейтинге

Сразу два петербургских вуза впервые вошли в Шанхайский международный рейтинг высших учебных заведений. Всего в список попали 12 российских университетов.

По данным рейтинга Global Ranking of Academic Subjects (ARWU), который был опубликован 28 июня, по 52 предметам оценили около четырёх тысяч университетов, меньше полутора тысяч из них вышли в финал. Санкт-Петербургский государственный университет представлен в группе 301-400 мировых вузов. Его отметили по химии, физике, математике и автоматизации и управлению. Вторым петербургским вузом, который впервые попал в предметную категорию «физика», стал Санкт-Петербургский политехнический университет имени Петра Великого.

Также лучшими российскими вузами 2017 года стали Московский, Томский и Новосибирский государственные университеты, Томский политехнический университет, Высшая школа экономики, МФТИ, МИФИ, МИСиС, Уфимский государственный авиационный технический университет и Белгородский государственный национальный исследовательский университет.

Выше других традиционно оказался МГУ: его отметили по 14 предметам. Так, в предметной категории «физика», в которую вошло больше всего российских вузов, Московский госуниверситет занял 43-ю строчку.

Отмечается, что резкое увеличение российского присутствия в мировом рейтинге связано с проектом «5-100», который в 2012 году был запущен по поручению президента Владимира Путина. Программа должна повысить конкурентоспособность высших учебных заведений России. В период с 2013 по 2016 год проект получил из бюджета 60,5 миллиарда рублей, на которые, в частности, вузы привлекли иностранных преподавателей, закупили новейшее оборудование и организовали систему онлайн-образования.

По плану, к 2020 году в мировой топ-100 должны войти как минимум пять университетов страны.

Справка:

Глобальный рейтинг ARWU с 2003 года составляет Центр исследования университетов мирового класса Академии высшего образования Шанхайского университета Цзяотун. Также выходит топ заведений по отдельным образовательным направлениям (Global Ranking of Academic Subjects).В настоящее время рейтинг считается одним из главных международных рейтингов и публикуется ежегодно. По значимости он стоит в одном ряду с исследованиями THE и QS World University Rankings.

По материалам «Фонтанки».