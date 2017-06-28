В Петербурге детям до 18 запретят посещать тотализаторы, стриптиз и кальянные

В среду, 28 июня, на заседании Законодательного собрания Петербурга в первом чтении был принят законопроект, согласно которому несовершеннолетние не смогут посещать букмекерские конторы, кальянные и стриптиз, а ночью стройки, кладбища и крыши. Об этом сообщает ТАСС.

За нововведения проголосовали 42 из 50 депутатов.

«Предлагается дополнить перечень мест, где находиться несовершеннолетним запрещается, такими местами, как кальянные, которые становятся популярнее, тотализаторы, пункты приемы ставок, букмекерские конторы, а также предлагается запретить нахождение несовершеннолетних в местах, где проводятся зрелищные мероприятия эротического характера», — сказал глава фракции «Единая Россия» Александр Тетердинко

Он добавил, что в список запрещенных к посещению мест для детей в ночное время (без сопровождения взрослых) также должны войти кладбища, котельные, колодцы сетей коммуникаций, недостроенные объекты, крыши зданий — то есть места, которые опасны для несовершеннолетних.

Во втором чтении закон будет рассмотрен 1 ноября.



