с 29 июня Новая сцена Александринского театра

Фестиваль современного танца Open Look



В Петербурге пройдет XIX международный фестиваль современного танца Open Look. В программе смотра – спектакли трупп из Франции, Венгрии, Швейцарии, Финляндии, Бельгии, Испании, Израиля и даже Чили: представление от ученика Яна Фабра «Мокьюментари о современном спасителе» , мужской балет «Позврослевшие» от финской труппы «Теро Сааринен» и трогательный спектакль об отношениях отцов и детей «Я танцую, потому что не верю словам».