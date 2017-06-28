Уикенд в Петербурге с 29 июня по 02 июля

Арт-марафон в Главном штабе, возвращение миньонов и многодетного супергагента в новом «Гадкий я» и последние дни выставки Дали в Петербурге — в нашем гиде по выходным. 

с 29 июня

«Гадкий я-3» / Despicable Me 3

Возвращение миньонов и многодетного супергагента на большие экраны. На этот раз у протагониста появится антагонист – брат-близнец (подозрительно похожий на анимационную версию Николая Баскова), который пытается вернуть его на темную сторону силы.

с 29 июня

«Гиппопотам» / The Hippopotamus

Детективная комедия по мотивам книги Стивена Фрая. Поэт, любитель виски и дебошир Тэд Уоллес получает странное предложение от своей крестной дочери. Он должен отправиться в имение своего школьного друга, чтобы расследовать серию чудесных исцелений, которые якобы совершает младший сын лорда Логана — ангельской красоты подросток. 

с 29 июня

Новая сцена Александринского театра

Фестиваль современного танца Open Look

В Петербурге пройдет XIX международный фестиваль современного танца Open Look. В программе смотра – спектакли трупп из Франции, Венгрии, Швейцарии, Финляндии, Бельгии, Испании, Израиля и даже Чили: представление от ученика Яна Фабра «Мокьюментари о современном спасителе» , мужской балет «Позврослевшие» от финской труппы «Теро Сааринен» и трогательный спектакль об отношениях отцов и детей «Я танцую, потому что не верю словам».

с 29 июня

Лекция Бориса Колоницкого

В Музее уличного искусства пройдет первая лекция в поддержку выставки «Праздник к вам приходит». В четверг историк Борис Колоницкий расскажет о Керенском как о популярном бренде и символе революции. Лекторий был создан совместно с издательством интеллектуальной литературы «Новое литературное обозрение». Зарегистрироваться можно здесь.

с 30 июня

Мариинский-2

Балет «Ярославна. Затмение»

В рамках фестиваля «Звезды белых ночей» свою версию балета на музыку ленинградского композитора Бориса Тищенко представит молодой хореограф Владимир Варнава, дважды обладатель «Золотой маски», лауреат фестиваля «Арлекин» и победитель конкурса молодых хореографов «Context. Диана Вишнева».

с 30 июня

Главный штаб Эрмитажа

Выставка «Братья Хенкины: открытие»

Чтобы создать экспозицию о жителях Берлина и Ленинграда накануне больших военных потрясений, ее куратор Дмитрий Озерков просмотрел почти семь тысяч кадров из случайно обнаруженного уникального архива братьев-фотолюбителей Евгения и Якова Хенкиных.
Посетителям покажут виды Ленинграда и Берлина, массовые мероприятия, бытовые сцены, портреты родных и друзей фотографов.

30 июня

клуб A2

Концерт Metronomy

Группа играет изощренный танцевальный электро-поп, поет хором и идеально подходит для праздного уикенда. В 2014-м команда выпустила пластинку «Love Letters», признанную одним из главных поп-альбомов года, а в июле 2016 — альбом «Summer 08».

с 30 июня

«Эрарта»

Концерт Mana Island

Петербуржцам представят новый мини-альбом «Пройдет» на большом сольном концерте группы. К своему узнаваемому фирменному звучанию музыканты добавили «черного r’n’b грува, что придало музыке прозрачности и свежести».

1 июля

«День Достоевского»

К организации празднования дня рождения великого писателя присоединиись 19 организаций. В программе праздника: бесплатные экскурсии Русского музея по Михайловскому замку, спектакли, перфомансы, лекции и мастер-классы. 

1 июля

Открытие крыши в «Артмузе»

Творческий кластер «Артмуза» открывает бесплатную крышу, на которой будет располагаться сцена для концертных выступлений, лаунж-зона, кинотеатр под открытым небом, бар и смотровая площадка площадью 1500 квадратных метров.

1 июля

Главный штаб Эрмитажа

Арт-марафон «Кифер и Хлебников»

Участников марафона ждет насыщенная программа, состоящая из многообразных творческих акций: дискуссий с участием Ивана Чечота, Олеси Туркиной и Александра Сокурова , перформансов, лекций, выставочных проектов, живых музыкальных выступлений и показа картины «Аустерлиц» Сергея Лозницы.

2 июля

СК «Юбилейный»

45-летие «Аквариума»

Легендарная группа «Аквариум» Бориса Гребенщикова отметит 45-летие творческой деятельности юбилейным туром по России. Самые большие концерты пройдут в Петербурге и Москве.

2 июля

18:00

Творческий кластер «Артмуза»

Открытие выставки «Вселенная Шейдлина»

В творческом кластере современного искусства «Артмуза» состоится открытие интерактивной выставки «Вселенная Шейдлина». Посетителей ждет 10 стационарных фото-студий и свыше 20 масштабных фото-картин, которые позволят каждому пришедшему взглянуть на мир глазами самой автора работ – инстарграм-блогера. Отстранившись от позиции зрителя, гости выставки станут главными героями самых узнаваемых фото-инсталляций.

2 июля

Музей Фаберже

Выставка «Сальвадор Дали. Сюрреалист и классик»

Торопитесь на последний день работы выставки, посвященной известному испанскому сюрреалисту Сальвадору Дали. Подробнее об экспозиции, где представлено свыше 150 работ 30-80х годов, можно узнать из нашего гида.

2 июля

Александринский театр

Спектакль «Лебединое озеро»

Зрители увидят постановку театра балета им. П. И. Чайковского: среди всех прочих ее отличает особый подход к хореографии артистов. Персонажи часто создают асимметричные фигуры, которые, скорее, нехарактерны для классического видения этого произведения П. И. Чайковского.
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