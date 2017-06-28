Арт-марафон в Главном штабе, возвращение миньонов и многодетного супергагента в новом «Гадкий я» и последние дни выставки Дали в Петербурге — в нашем гиде по выходным.
Уикенд в Петербурге с 29 июня по 02 июля
с 29 июня
«Гадкий я-3» / Despicable Me 3
Возвращение миньонов и многодетного супергагента на большие экраны. На этот раз у протагониста появится антагонист – брат-близнец (подозрительно похожий на анимационную версию Николая Баскова), который пытается вернуть его на темную сторону силы.
Возвращение миньонов и многодетного супергагента на большие экраны. На этот раз у протагониста появится антагонист – брат-близнец (подозрительно похожий на анимационную версию Николая Баскова), который пытается вернуть его на темную сторону силы.
с 29 июня
«Гиппопотам» / The Hippopotamus
Детективная комедия по мотивам книги Стивена Фрая. Поэт, любитель виски и дебошир Тэд Уоллес получает странное предложение от своей крестной дочери. Он должен отправиться в имение своего школьного друга, чтобы расследовать серию чудесных исцелений, которые якобы совершает младший сын лорда Логана — ангельской красоты подросток.
Детективная комедия по мотивам книги Стивена Фрая. Поэт, любитель виски и дебошир Тэд Уоллес получает странное предложение от своей крестной дочери. Он должен отправиться в имение своего школьного друга, чтобы расследовать серию чудесных исцелений, которые якобы совершает младший сын лорда Логана — ангельской красоты подросток.
с 29 июня
Новая сцена Александринского театра
Фестиваль современного танца Open Look
В Петербурге пройдет XIX международный фестиваль современного танца Open Look. В программе смотра – спектакли трупп из Франции, Венгрии, Швейцарии, Финляндии, Бельгии, Испании, Израиля и даже Чили: представление от ученика Яна Фабра «Мокьюментари о современном спасителе» , мужской балет «Позврослевшие» от финской труппы «Теро Сааринен» и трогательный спектакль об отношениях отцов и детей «Я танцую, потому что не верю словам».
В Петербурге пройдет XIX международный фестиваль современного танца Open Look. В программе смотра – спектакли трупп из Франции, Венгрии, Швейцарии, Финляндии, Бельгии, Испании, Израиля и даже Чили: представление от ученика Яна Фабра «Мокьюментари о современном спасителе» , мужской балет «Позврослевшие» от финской труппы «Теро Сааринен» и трогательный спектакль об отношениях отцов и детей «Я танцую, потому что не верю словам».
с 29 июня
Лекция Бориса Колоницкого
В Музее уличного искусства пройдет первая лекция в поддержку выставки «Праздник к вам приходит». В четверг историк Борис Колоницкий расскажет о Керенском как о популярном бренде и символе революции. Лекторий был создан совместно с издательством интеллектуальной литературы «Новое литературное обозрение». Зарегистрироваться можно здесь.
В Музее уличного искусства пройдет первая лекция в поддержку выставки «Праздник к вам приходит». В четверг историк Борис Колоницкий расскажет о Керенском как о популярном бренде и символе революции. Лекторий был создан совместно с издательством интеллектуальной литературы «Новое литературное обозрение». Зарегистрироваться можно здесь.
с 30 июня
Мариинский-2
Балет «Ярославна. Затмение»
В рамках фестиваля «Звезды белых ночей» свою версию балета на музыку ленинградского композитора Бориса Тищенко представит молодой хореограф Владимир Варнава, дважды обладатель «Золотой маски», лауреат фестиваля «Арлекин» и победитель конкурса молодых хореографов «Context. Диана Вишнева».
В рамках фестиваля «Звезды белых ночей» свою версию балета на музыку ленинградского композитора Бориса Тищенко представит молодой хореограф Владимир Варнава, дважды обладатель «Золотой маски», лауреат фестиваля «Арлекин» и победитель конкурса молодых хореографов «Context. Диана Вишнева».
с 30 июня
Главный штаб Эрмитажа
Выставка «Братья Хенкины: открытие»
Чтобы создать экспозицию о жителях Берлина и Ленинграда накануне больших военных потрясений, ее куратор Дмитрий Озерков просмотрел почти семь тысяч кадров из случайно обнаруженного уникального архива братьев-фотолюбителей Евгения и Якова Хенкиных.
Посетителям покажут виды Ленинграда и Берлина, массовые мероприятия, бытовые сцены, портреты родных и друзей фотографов.
Чтобы создать экспозицию о жителях Берлина и Ленинграда накануне больших военных потрясений, ее куратор Дмитрий Озерков просмотрел почти семь тысяч кадров из случайно обнаруженного уникального архива братьев-фотолюбителей Евгения и Якова Хенкиных.
Посетителям покажут виды Ленинграда и Берлина, массовые мероприятия, бытовые сцены, портреты родных и друзей фотографов.
30 июня
клуб A2
Концерт Metronomy
Группа играет изощренный танцевальный электро-поп, поет хором и идеально подходит для праздного уикенда. В 2014-м команда выпустила пластинку «Love Letters», признанную одним из главных поп-альбомов года, а в июле 2016 — альбом «Summer 08».
Группа играет изощренный танцевальный электро-поп, поет хором и идеально подходит для праздного уикенда. В 2014-м команда выпустила пластинку «Love Letters», признанную одним из главных поп-альбомов года, а в июле 2016 — альбом «Summer 08».
с 30 июня
«Эрарта»
Концерт Mana Island
Петербуржцам представят новый мини-альбом «Пройдет» на большом сольном концерте группы. К своему узнаваемому фирменному звучанию музыканты добавили «черного r’n’b грува, что придало музыке прозрачности и свежести».
Петербуржцам представят новый мини-альбом «Пройдет» на большом сольном концерте группы. К своему узнаваемому фирменному звучанию музыканты добавили «черного r’n’b грува, что придало музыке прозрачности и свежести».
1 июля
«День Достоевского»
К организации празднования дня рождения великого писателя присоединиись 19 организаций. В программе праздника: бесплатные экскурсии Русского музея по Михайловскому замку, спектакли, перфомансы, лекции и мастер-классы.
К организации празднования дня рождения великого писателя присоединиись 19 организаций. В программе праздника: бесплатные экскурсии Русского музея по Михайловскому замку, спектакли, перфомансы, лекции и мастер-классы.
1 июля
Открытие крыши в «Артмузе»
Творческий кластер «Артмуза» открывает бесплатную крышу, на которой будет располагаться сцена для концертных выступлений, лаунж-зона, кинотеатр под открытым небом, бар и смотровая площадка площадью 1500 квадратных метров.
Творческий кластер «Артмуза» открывает бесплатную крышу, на которой будет располагаться сцена для концертных выступлений, лаунж-зона, кинотеатр под открытым небом, бар и смотровая площадка площадью 1500 квадратных метров.
1 июля
Главный штаб Эрмитажа
Арт-марафон «Кифер и Хлебников»
Участников марафона ждет насыщенная программа, состоящая из многообразных творческих акций: дискуссий с участием Ивана Чечота, Олеси Туркиной и Александра Сокурова , перформансов, лекций, выставочных проектов, живых музыкальных выступлений и показа картины «Аустерлиц» Сергея Лозницы.
Участников марафона ждет насыщенная программа, состоящая из многообразных творческих акций: дискуссий с участием Ивана Чечота, Олеси Туркиной и Александра Сокурова , перформансов, лекций, выставочных проектов, живых музыкальных выступлений и показа картины «Аустерлиц» Сергея Лозницы.
1 июля
Новая Голландия
Концерт Artemiev
Концертный сезон на острове «Новая Голландия» (подробный гид здесь) открывает рок-группа ARTEMIEV с презентацией альбома «Канун конца начала». Группа актера и музыканта Павла Артемьева впервые выступит со струнным оркестром.
Концертный сезон на острове «Новая Голландия» (подробный гид здесь) открывает рок-группа ARTEMIEV с презентацией альбома «Канун конца начала». Группа актера и музыканта Павла Артемьева впервые выступит со струнным оркестром.
2 июля
СК «Юбилейный»
45-летие «Аквариума»
Легендарная группа «Аквариум» Бориса Гребенщикова отметит 45-летие творческой деятельности юбилейным туром по России. Самые большие концерты пройдут в Петербурге и Москве.
Легендарная группа «Аквариум» Бориса Гребенщикова отметит 45-летие творческой деятельности юбилейным туром по России. Самые большие концерты пройдут в Петербурге и Москве.
2 июля
18:00
Творческий кластер «Артмуза»
Открытие выставки «Вселенная Шейдлина»
В творческом кластере современного искусства «Артмуза» состоится открытие интерактивной выставки «Вселенная Шейдлина». Посетителей ждет 10 стационарных фото-студий и свыше 20 масштабных фото-картин, которые позволят каждому пришедшему взглянуть на мир глазами самой автора работ – инстарграм-блогера. Отстранившись от позиции зрителя, гости выставки станут главными героями самых узнаваемых фото-инсталляций.
В творческом кластере современного искусства «Артмуза» состоится открытие интерактивной выставки «Вселенная Шейдлина». Посетителей ждет 10 стационарных фото-студий и свыше 20 масштабных фото-картин, которые позволят каждому пришедшему взглянуть на мир глазами самой автора работ – инстарграм-блогера. Отстранившись от позиции зрителя, гости выставки станут главными героями самых узнаваемых фото-инсталляций.
2 июля
Музей Фаберже
Выставка «Сальвадор Дали. Сюрреалист и классик»
Торопитесь на последний день работы выставки, посвященной известному испанскому сюрреалисту Сальвадору Дали. Подробнее об экспозиции, где представлено свыше 150 работ 30-80х годов, можно узнать из нашего гида.
Торопитесь на последний день работы выставки, посвященной известному испанскому сюрреалисту Сальвадору Дали. Подробнее об экспозиции, где представлено свыше 150 работ 30-80х годов, можно узнать из нашего гида.
2 июля
Александринский театр
Спектакль «Лебединое озеро»
Зрители увидят постановку театра балета им. П. И. Чайковского: среди всех прочих ее отличает особый подход к хореографии артистов. Персонажи часто создают асимметричные фигуры, которые, скорее, нехарактерны для классического видения этого произведения П. И. Чайковского.
Зрители увидят постановку театра балета им. П. И. Чайковского: среди всех прочих ее отличает особый подход к хореографии артистов. Персонажи часто создают асимметричные фигуры, которые, скорее, нехарактерны для классического видения этого произведения П. И. Чайковского.
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