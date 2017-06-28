В Петербурге отметят день рождения Достоевского

В Петербурге 1 июля пройдет «День Достоевского», к организации которого присоединятся 19 библиотек, театров и музеев. Об этом сообщает официальный сайт мероприятия.

В программе мероприятия бесплатные экскурсии Русского музея по Михайловскому (Инженерному) замку — посетители пройдут по залам, так или иначе связанным с великим русским писателем. Известно, что Достоевский был воспитанником Инженерного училища.

Также горожан и гостей города ожидают спектакли, перфомансы, бесплатные экскурсии, лекции и мастер-классы. Например, на Пионерской площади сыграют постановку «Достоевский в цвете», посвященную одежде героев русской классики. Кроме того, музей «Разночинный Петербург» организует квест «Магия петербургских дворов», участникам которого предстоит найти городские дворы с нужными цитатами из книг.