Петербург вошел в тройку самых тусовочных городов России этим летом

Петербург занял второе место в списке самых тусовочных городов России для отдыха и развлечений летом 2017 года. Аналитическое агентство «ТурСтат» составило рейтинг по результатам анализа предложений летних уличных фестивалей и концертов.

Лидером рейтинга стала Москва, третье место занял Сочи. В топ-10 также вошли города: Ялта, Казань, Геленджик, Калининград, Екатеринбург, Владивосток и Анапа.

В Петербурге в июле пройдут музыкальные фестивали STEREOLETO 2017 на Елагином острове и Gamma Festival 2017 на Заводе им. Степана Разина, а также парад парусников «Адмиралтейский речной карнавал». Стадион на Крестовском острове 2 июля примет финал Кубка конфедераций - 2017. Под конец месяца, 30 июля, в городе пройдет традиционный парад военных кораблей на Неве, приуроченный ко Дню ВМФ.

В Москве в июле пройдут фестивали сладостей и цветов «Московское лето» на бульварах и площадях и Moscow Flower Show в Парке искусств «Музеон», музыкальные фестивали Park Live на «Арене ЦСКА», «Боль» в ГЦК «Правда», Raw Fest в клубе «Вольта» и «Пикник Афиши» в усадьбе Коломенское.

В Сочи в июле состоятся музыкальные фестивали Дениса Мацуева CRESCENDO в Зимнем театре и «Лагерь PROТАНЦЫ» на курорте «Роза Хутор». В Ледовом дворце «Большой» пройдут выступления Cirque du Soleil.

По материалам «ДП».