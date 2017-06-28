«Газпром» построит в Петербурге вторую башню «Лахта-центра»
«Газпром» получил разрешение на строительство второй очереди штаб–квартиры в Лахте. К строящейся 462–метровой башне прибавится еще один комплекс высотой 88 м.
Компания приступает ко второму этапу строительства многофункционального комплекса «Лахта центр». Рядом со строящейся башней газового монополиста появится еще один комплекс высотой 88 м и площадью 171,8 тыс. м2, где смогут разместиться более 3 тыс. сотрудников. По оценкам экспертов, инвестиции в этот проект составят 12–13 млрд рублей. Для сравнения: затраты на возведение 462–метровой главной башни могут превысить 80 млрд рублей. Ее планируется достроить в 2018 году, а дополнительное здание — в 2022–м. Сейчас «Лахта центр» достиг отметки 340 м.
По планам, первую очередь штаб–квартиры «Газпрома» общей площадью 400 тыс. м2 с 462–метровой башней завершат осенью 2018 года. Комплекс строится с 2011 года, когда проект под давлением общественности «переехал» с Охты в Приморский район Петербурга. Штаб–квартира «Газпрома» возводится в Лахте на берегу Финского залива в восточной части участка площадью 14 га, который монополист купил у «Группы ЛСР».
Офисы «Газпрома» и его «дочек» займут в первой очереди комплекса 130 тыс. м2, но места для всех сотрудников газового монополиста в ней не хватит. Поэтому и было принято решение о продолжении строительства.
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