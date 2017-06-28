«Газпром» построит в Петербурге вторую башню «Лахта-центра»

«Газпром» получил разрешение на строительство второй очереди штаб–квартиры в Лахте. К строящейся 462–метровой башне прибавится еще один комплекс высотой 88 м.

Компания приступает ко второму этапу строительства многофункционального комплекса «Лахта центр». Рядом со строящейся башней газового монополиста появится еще один комплекс высотой 88 м и площадью 171,8 тыс. м2, где смогут разместиться более 3 тыс. сотрудников. По оценкам экспертов, инвестиции в этот проект составят 12–13 млрд рублей. Для сравнения: затраты на возведение 462–метровой главной башни могут превысить 80 млрд рублей. Ее планируется достроить в 2018 году, а дополнительное здание — в 2022–м. Сейчас «Лахта центр» достиг отметки 340 м.