Евгения Тимонова доступно объясняет эволюцию на примере Австралии

Эволюция в изоляторе

Давайте представим, что нас изолировали от всего остального разумного мира, и мы потеряли с ним всякие контакты. И дальше будем развиваться совершенно автономно. Как вы думаете, что с нами будет? Чтобы узнать, нам не нужно проводить никаких экспериментов. Для этого у всего мира есть Австралия – самая большая эволюционная лаборатория за всю историю живого. Главное, что нам необходимо для проведения эксперимента – это изоляция. В этом плане Австралия – абсолютный мировой чемпион.

Австралия славится резкими климатическими изменениями. Изначально она была зеленой и тропической, а потом начала высыхать. Изменения постепенно сбрасывают с себя определенное количество участников, а потомки оставшихся будут заполнять пустые места. Главный принцип образования австралийской фауны, которую мы все знаем, – это адаптивная радиация. Кто смог выжить в этом сухом, подверженном пожарам климате, тот и расползался по всем экологическим нишам континента. Австралия такая же, как и весь остальной нормальный мир, только все его экологические ниши и специализации заполнены потомками каких-то отдельных видов, которые смогли выжить.

Австралия – удобное место для тех, кто не очень хорошо знает ботанику. Если у вас спрашивают, что это за дерево, смело говорите: «Эвкалипт». Вы, скорее всего, будете правы. Эвкалиптов в Австралии 700 видов. Если это не эвкалипт, то акация, их тоже порядка 700. Очень засушливый климат с чудовищной солнечной радиацией, способствовал выживанию только отдельных растительных форм. То есть эвкалипты и акации бывают абсолютно любых видов: размером с секвойю или маленький куст, с листьями разной формы. Это тот как раз принцип адаптивной радиации.

Вот есть у нас кенгуру, приспособленный к жизни во всем этом – их у нас будет 40 видов. И они не будут похожи на тех кенгуру, к которым мы привыкли. Они будут похожи на крыс, зайцев, оленей, но все это будут потомки единой удачной биологической формы.