Петербургский депутат предложил арест за измены в семье
Владимир Петров предложил запретить изменять жёнам — в ответ на предложение Государственной думы штрафовать за мат в семье депутат Законодательного собрания Ленинградской области инициировал дополнительную меру воспитания российских граждан.
Мужьям, уличённым в измене супругам, в скором времени будет грозить домашний арест.
«Без мата будет парализовано производство, работа министерства внутренних дел, всей промышленности. Как депутат регионального масштаба я решил пойти дальше — инициировать запрет мужьям изменять своим жёнам», — сообщил он изданию 47news.
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