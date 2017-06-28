Петербургский депутат предложил арест за измены в семье

Владимир Петров предложил запретить изменять жёнам — в ответ на предложение Государственной думы штрафовать за мат в семье депутат Законодательного собрания Ленинградской области инициировал дополнительную меру воспитания российских граждан.

Мужьям, уличённым в измене супругам, в скором времени будет грозить домашний арест.

«Без мата будет парализовано производство, работа министерства внутренних дел, всей промышленности. Как депутат регионального масштаба я решил пойти дальше — инициировать запрет мужьям изменять своим жёнам», — сообщил он изданию 47news.

По материалам «Фонтанки».