Петербургский депутат предложил арест за измены в семье

Владимир Петров предложил запретить изменять жёнам — в ответ на предложение Государственной думы штрафовать за мат в семье депутат Законодательного собрания Ленинградской области инициировал дополнительную меру воспитания российских граждан.

Мужьям, уличённым в измене супругам, в скором времени будет грозить домашний арест. 

«Без мата будет парализовано производство, работа министерства внутренних дел, всей промышленности. Как депутат регионального масштаба я решил пойти дальше — инициировать запрет мужьям изменять своим жёнам», — сообщил он изданию 47news.

По материалам «Фонтанки».

Оставить комментарий

Наши проекты

Комментарии (0)

Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.

Читайте также

По теме

За призывы к распаду России будут сажать на 5 лет

В дымке воспоминаний: 10 рок-песен о любви к сигарете

В Петербурге детям до 18 запретят посещать тотализаторы, стриптиз и кальянные

ЗакС отклонил референдум о статусе Исаакиевского собора

Депутаты выступили за отмену роуминга в России

В Петербурге отметят день рождения Достоевского

Петербург вошел в тройку самых тусовочных городов России этим летом

«Газпром» построит в Петербурге вторую башню «Лахта-центра»