Грифоны на Банковском мосту изменят цвет

На мифологических крылатых зверях с Банковского моста, давно являющихся одним из символов Северной столицы, появится больше золоченых фрагментов (в настоящее время утрачено около 20% позолоты). В частности, заново позолотят гребешки и детали фонарей. Существующие светильники изготовлены в 1952 году, и они не соответствуют историческим, выполненным по эскизу Вильгельма фон Треттера — инженера, автора проекта Банковского моста. Железные кованые дуги, их медные оболочки и выколотные коронки в виде листа аканта сохранились подлинные, и они будут отреставрированы. Проектом реставрации предусмотрена скрытая электропроводка.

Работы идут по графику, уточнили специалисты РМ «Наследие»; грифонов обещали вернуть на мост в назначенный срок — к ноябрю 2017 года.

Напомним, еще в январе, после демонтажа грифонов, в их постаментах обнаружилось множество камней, монеты и записки. Их передали пользователю памятника – Государственному музею городской скульптуры. Записки с личными данными сохранят в тайне. А наиболее интересные, по которым невозможно идентифицировать автора, будут музеефицированы и представлены на всеобщее обозрение.

По материалам «Фонтанки».