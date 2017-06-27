В России теперь можно купить алкоголь по водительским правам

Министерство промышленности и торговли РФ разрешило продажу алкогольной продукции по водительскому удостоверению. Соответствующий приказ был опубликован на портале правовой информации.

Помимо водительских прав, в список документов вошел паспорт болельщика — действителен он будет до конца 2018 года. Напомним, такой паспорт выдают остям Кубка конфедерации и чемпионата мира по футболу.

Ранее алкогольную продукцию можно было купить только по паспорту гражданина РФ, загранпаспорту, временному удостоверению личности, паспорту моряка, дипломатическому паспорту, служебному паспорту, удостоверению личности военнослужащего или военному билету, паспорту иностранного гражданина, виду на жительство в РФ, разрешению на временное проживание в РФ, удостоверению беженца и свидетельству о предоставлении временного убежища на территории РФ.

Напомним, ранее поступило предложение о новых запретах на продажу вина и другого алкоголя.