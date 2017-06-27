Как умнели машины: от победы в шахматах до женских сосков на YouTube

Принцип распознавания у детей появляется к двум годам, имитировать поведение взрослых они могут на первом часу жизни, а говорить могут уже к трем годам так, как Siri и не снилось. И при чем тут интеллект? Для того чтобы понять, что перед нами стакан, особых концептуальных усилий применять не нужно. Вопрос категоризации давно изучается в психологии и в различных когнитивных науках. Существует несколько теорий и все они предполагают, что у человека есть ментальное пространство в голове, которое репрезентирует какие-то признаки в окружающей среде. Если вспомнить кошек и собак, то признаками будут длина мордочки и общий размер. По одной из теорий предполагается, что мы у себя в голове создаем разграничительную линию. Еще одна теория категоризации: когда мозг не разделяет, а запоминает всех животных, которых встречал. А когда видит новое, то рассчитывает расстояние до знакомого животного по схожести. И к кому ближе к тому и относим. Альтернативный вариант, когда сравнивается с ближайшим в памяти объектом. Эта теория объясняет, почему маленькие собачки мы не относим к котам, несмотря на то, что мы можем такого пса положить в сумку.

Еще одна интересная теория связана с тем, что мы классифицируем объекты с разной скоростью. Если нам показать картинку и спросить птица это или нет, то в России быстрей среагируют на голубя или на воробья, а на пингвина потребуется времени больше. Это объясняется тем что мы не запоминаем все, а храним прототип.

Чтобы примерно понять, что такое сознание, можно вспомнить, как мы контролируем правильность запоминания, когда на память набираем телефон друга и вспоминаем насколько правильно введен номер. Способность наблюдать за своими когнитивными процессами есть метакогниция. Мне кажется, что самой разрабатываемой темой в ближайшее время будет обучение искусственного интеллекта предсказывать свою точность.

Движение – это еще одна тема, которой занимается искусственный интеллект. Создают разных роботов, которые при движении приспосабливаются к окружающей среде. В YouTube есть огромное количество видео, где люди издеваются над роботами: толкают, пинают их, отрезают конечности, но все это показывает, как машины быстро начинают по-новому ощущать свое тело и адаптироваться к среде. Как и человек, который на протяжении всей жизни изучает схему тела и привыкает к тому, как оно движется, какой размер занимает. Машины могут обучаться, но открыть новый принцип пока не умеют, как и решать творческие задания.

Есть опасения, что вокруг искусственного интеллекта надулся пузырь – эта область, в которую вкладываются огромные деньги. А раз есть большие ожидания, есть и риск большого кризиса, связанного с неоправданными надеждами. Думаю, надо посмотреть, как работает естественный разум и попробовать это реализовать в искусственном интеллекте. Это обещает прогресс и не даст случиться кризису. Потому что, если мы сможем создать роботов, которые смогут быть осознанными и помогать людям, мы сможем лучше понять себя.