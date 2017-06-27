Врач из Петербурга получила премию iPhone Photography Awards за фото дочери

Петербургский врач, и, по совместительству, фотограф Варвара Висленко вошла в список победителей международной премии IPPAWARDS (iPhone Photography Awards). Она заняла второе место в категории «Дети» cо снимком своей трёхлетней дочери, сделанном на iPhone 6s, когда они отдыхали на острове Бали в Чангу.

 

«Я никогда ниче громкого в своей жизни не выигрывала, призов ни за что не получала. Скамейка запасных и протертые треники были моей планидой», (орфография и пунктуация автора сохранены - Прим. ред.) — прокомментировала свое награждение на странице в Instagram Висленко, добавив, что очень рада событию.

На своей странице она публикует снимки дочерей и других членов семьи.

Ежегодная премия IPPAWARDS для фотографов, делающих снимки на iPhone, проводится с 2007 года. В 2014 году в число победителей вошла представительница России Елена Гримайло, признанная лучшей в категории «Пейзаж».

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