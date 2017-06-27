Петербург возглавил список городов с самыми одинокими мужчинами

Исследователи определили российские города, мужское население которых чаще всего ищет вторую половину в сети. Об этом сообщают «Невские новости».

Оказалось, что по процентному соотношению населения к числу зарегистрированных на сайте знакомств, мужчин из Петербурга больше всего — целых восемь процентов одиноких петербуржцев регулярно занимаются поиском своей второй половины в сети.

На втором месте оказался Крым (7,34%), а третью позицию заняла Липецкая область (7,16%).

Москва заняла четвертую строчку рейтинга (6,58%).