Петербург возглавил список городов с самыми одинокими мужчинами

Исследователи определили российские города, мужское население которых чаще всего ищет вторую половину в сети. Об этом сообщают «Невские новости».

Оказалось, что по процентному соотношению населения к числу зарегистрированных на сайте знакомств, мужчин из Петербурга больше всего — целых восемь процентов одиноких петербуржцев регулярно занимаются поиском своей второй половины в сети. 

На втором месте оказался Крым (7,34%), а третью позицию заняла Липецкая область (7,16%).

Москва заняла четвертую строчку рейтинга (6,58%).

 

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