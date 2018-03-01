Яков Буровцев – путешественник. Он ходит по улицам Петербурга в алфавитном порядке

Встречали ли вы городских сумасшедших во время прогулок?

Мне кажется, что главный сумасшедший здесь я. Настоящие юродивые живут в центре, на окраинах я их никогда не встречал. Хотя с некоторыми из них я был даже знаком. Помните МС Вспышкина? Человек лет 60-ти, ходил в косухе, с огромной седой бородой, вел передачу на радио, был диджеем и устраивал рейвы под названием «Вспышка». Или Альбина Сексова – мы с другом даже продюсировали ее на первых порах.

Есть ли у вас вещи, которые вы обязательно берете с собой на прогулку?

Телефон с навигатором. Я люблю карты, но, как мы помним из Уэльбека, карты и территория – это не одно и то же. Поэтому без гаджета легко заблудиться, улицы могут закончиться, перейти в какое-то железнодорожное полотно и как из него выбраться – непонятно. Стараюсь брать камеру. Я не фотограф, но, как говорили московские акционисты, если акция не задокументирована, значит ее не было. Конечно, хорошо бы приучить себя брать зонт или хотя бы кепку, но я дожил до 30 лет, так этому и не научившись.

Всегда ли вы выходите на прогулку один?

Очень редко кто-то ко мне присоединяется. Беда Петербурга в том, что здесь никто не любит гулять. Я заметил, что в той же Москве для человека абсолютно нормально прыгнуть в метро после работы и два часа ехать на другой конец города, чтобы с кем-то встретиться. А у нас люди с Васильевского острова месяцами не могут сходить в гости к друзьям на Петроградскую, потому что это якобы далеко, прямых автобусов нет, пешком долго и прочее. К тому же, одиночные прогулки располагают к глубокомысленности и сосредоточению. Когда идешь с кем-то, начинаешь много говорить, превращаешься в клоуна, шута, а на следующий день стыдно.

Есть ли у вас любимые улицы?

Центр мне уже не так интересен, так как я живу здесь всю жизнь. Гораздо больше мне нравится отслеживать, какой новый кабак или магазин открылся, чем что-то, относящееся к городскому пространству.

В спальных районах все длинное, прямое, однотипное и скучное. А вот между окраинами и центром есть промзоны, которые скоро исчезнут: «Нарвская», «Фрунзенская», «Елизаровская», «Новочеркасская», «Лесная». Это затерянный мир, где можно провести много времени. Лесотехнический парк, например, потрясающее место, джунгли. Там есть странные башни замков, в одну из них можно привести девушку на первое свидание и произвести на нее неизгладимое впечатление, так что она будет за тобой бегать семь лет после этого. Как правило, в этих местах конструктивистская архитектура, неповторимая атмосфера малоэтажной застройки, полузаброшенных домиков. Одни из любимых – это Тракторная, Лифляндская улицы. Но такой, которая затмила бы все остальные, я назвать не могу. Может быть, разве что та, на которой я живу, но это остров, на Канонерке нет улиц.