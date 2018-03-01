Яков Буровцев – путешественник. Он ходит по улицам Петербурга в алфавитном порядке
Яков Буровцев – путешественник, коренной житель Петербурга, который решил в свободное время гулять по улицам города в алфавитном порядке. Мы поговорили с ним о том, что прячется за пышными фасадами дворцовых особняков и красоте промзоны.
Почему вы решили обойти город?
В Петербурге я бываю не очень часто: живу в деревне, либо где-то в Европе, либо в Москве. А когда я оказываюсь здесь, мне становится скучно и, чтобы снова почувствовать себя в путешествии, ощутить новизну, я начинаю бродить по необычным местам.
Проблема этого города, как и всей страны в целом, в том, что здесь мы не чувствуем себя дома. Мы ходим по этим странным улицам, но не понимаем, что это, зачем, откуда и где. Есть какие-то резервации, где мы можем вздохнуть свободно: как Эрмитаж или бары на Фонтанке. Но в целом он остается чужим, и его населяют непонятные люди.
С чего все началось?
С детства я любил географические карты. Первой, купленной на собственные деньги, стала петербургская автомобильная. Продавец в ларьке снисходительно спросил, на чем я буду по ней ездить. А мне просто доставляло удовольствие ее разглядывать.
Потом стал кататься на автобусах до конечной остановки, выходил и гулял. Так, кстати, я нашел то место, где сейчас живу – Канонерский остров. Постепенно я рос, вылазки становились более экзотическими и длинными, вскоре я открыл для себя другие города и страны.
В перерывах между большими поездками хочется вернуться в авантюрный дух приключения, и я принялся искать интересное здесь. Путешествия по алфавиту – это то же самое, что генератор случайных чисел, таким образом сложился произвольный и самый простой порядок.
Встречали ли вы городских сумасшедших во время прогулок?
Мне кажется, что главный сумасшедший здесь я. Настоящие юродивые живут в центре, на окраинах я их никогда не встречал. Хотя с некоторыми из них я был даже знаком. Помните МС Вспышкина? Человек лет 60-ти, ходил в косухе, с огромной седой бородой, вел передачу на радио, был диджеем и устраивал рейвы под названием «Вспышка». Или Альбина Сексова – мы с другом даже продюсировали ее на первых порах.
Есть ли у вас вещи, которые вы обязательно берете с собой на прогулку?
Телефон с навигатором. Я люблю карты, но, как мы помним из Уэльбека, карты и территория – это не одно и то же. Поэтому без гаджета легко заблудиться, улицы могут закончиться, перейти в какое-то железнодорожное полотно и как из него выбраться – непонятно. Стараюсь брать камеру. Я не фотограф, но, как говорили московские акционисты, если акция не задокументирована, значит ее не было. Конечно, хорошо бы приучить себя брать зонт или хотя бы кепку, но я дожил до 30 лет, так этому и не научившись.
Всегда ли вы выходите на прогулку один?
Очень редко кто-то ко мне присоединяется. Беда Петербурга в том, что здесь никто не любит гулять. Я заметил, что в той же Москве для человека абсолютно нормально прыгнуть в метро после работы и два часа ехать на другой конец города, чтобы с кем-то встретиться. А у нас люди с Васильевского острова месяцами не могут сходить в гости к друзьям на Петроградскую, потому что это якобы далеко, прямых автобусов нет, пешком долго и прочее. К тому же, одиночные прогулки располагают к глубокомысленности и сосредоточению. Когда идешь с кем-то, начинаешь много говорить, превращаешься в клоуна, шута, а на следующий день стыдно.
Есть ли у вас любимые улицы?
Центр мне уже не так интересен, так как я живу здесь всю жизнь. Гораздо больше мне нравится отслеживать, какой новый кабак или магазин открылся, чем что-то, относящееся к городскому пространству.
В спальных районах все длинное, прямое, однотипное и скучное. А вот между окраинами и центром есть промзоны, которые скоро исчезнут: «Нарвская», «Фрунзенская», «Елизаровская», «Новочеркасская», «Лесная». Это затерянный мир, где можно провести много времени. Лесотехнический парк, например, потрясающее место, джунгли. Там есть странные башни замков, в одну из них можно привести девушку на первое свидание и произвести на нее неизгладимое впечатление, так что она будет за тобой бегать семь лет после этого. Как правило, в этих местах конструктивистская архитектура, неповторимая атмосфера малоэтажной застройки, полузаброшенных домиков. Одни из любимых – это Тракторная, Лифляндская улицы. Но такой, которая затмила бы все остальные, я назвать не могу. Может быть, разве что та, на которой я живу, но это остров, на Канонерке нет улиц.
Как вы относитесь к общепринятым достопримечательностям?
Хорошо, это все-таки мой город, который я люблю, несмотря на то, что хотел бы жить в других. Это воспоминания из детства, когда родители водили за руку в тот же Эрмитаж, школьные экскурсии.
Я пытаюсь взглянуть на Петербург глазами барышни, приехавшей из Москвы на выходные, которая бегает здесь с горящими глазами. У меня восторга нет. Я умею за пышными фасадами видеть оборотную сторону – мрачный Петербург Достоевского, шизофренический Хармса, мистический Андрея Белого. Здесь много слоев, в них интересно разбираться. Туристам город подается очень плоско. В глаза бросаются имперские, величественные панорамы Исаакия, Зимнего Дворца и канала Грибоедова, а вот темная сторона от них ускользает.
Мне кажется, что город застоялся в атмосфере XIX века. Нам нужно больше говорить о наших молодых героях, недавно Лев Лурье придумал «День Д». Но не нужно останавливаться на Довлатове, потому что у нас есть еще много персонажей, которые достойны стать лицом Петербурга. Например, после потрясающего фильма «Ноль объект» я уверен, что наш самый гениальный старший современник – это Тимур Новиков, и в честь него стоит называть площади, дворцы и каналы.
Описываете ли вы свои путешествия?
Нет, мне кажется, что современный интернет очень перенасыщен текстам, нужно как следует подумать и быть уверенным в себе, перед тем, как начинать что-то писать. Давно я вел страничку в «Живом Журнале», потом на Фейсбуке, и как-то все надоело. Не хочется погружаться с головой в онлайн, хочется гулять и не думать ни о чем. Идея же в том, чтобы ногами ходить, а не сидеть за компьютером.
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