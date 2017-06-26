РПЦ предлагает изучать церковнославянский в школах

Пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси Кирилла Александр Волков заявил о целесообразности включения в школьную программу церковнославянского языка. Об это сообщило РИА Новости со ссылкой на радиостанцию «Вести FM».

На данный момент церковнославянский язык является исключительно языком богослужений РПЦ, а в школах его изучали разве что до революции 1917 года. При этом многие слова этого языка перешли в современный русский язык.

«Неплохо было бы в школе изучать, по крайней мере, основы церковнославянского языка — просто для общего культурного уровня. Даже если человек никогда в жизни не переступит порог храма, то все равно, это такая важная составляющая. Это важно даже с точки зрения общего культурного, интеллектуального развития молодого человека», — заявил пресс-секретарь патриарха.

Волков добавил, что зачастую прихожане не понимают язык, на котором ведутся богослужения — многие храмы уже перешли на богослужения на современном русском языке, в некоторых верующим раздают листовки с переводом Евангелия на русский.

 

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