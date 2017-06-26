Ричард Докинз: «Высокие деревья — живые памятники абсолютно напрасной конкуренции

Мир природы, как и мир людей, управляется экономикой. И играет она далеко не последнюю роль. Ключевое понятие, которым апеллирует экономика — функция полезности. Если в мире людей это ВВП, достаток и индекс счастья, то в мире животных – выживание вида, экосистемы, размножение.

Как в свое время правильно понял Дарвин, выживание — это конечная стадия размножения. И единственная причина, почему родители заботятся о своем потомстве, — гены. Потом в науке открыли кое-что новое. Гены заботы о потомстве передаются детям, проявляются среди сестер, племянников и братьев. Хорошие примеры есть в природе. Термиты в муравейнике или пчелиный рой — по сути единый организм. Матка и самец — репродуктивная система, а все остальные – это другие органы. По сути, все они стараются для того, чтобы через своих братьев и сестер дальше передать схожие гены. С точки зрения биологической экономики, выживание индивида важно, но исходя из полезности важнее выживание отдельного гена, и он практически бессмертен.

Крайне важна разница между генами. Генофонд постоянно пополняется успешными генами и очищает себя от неудачных. Но гены не предсказывают будущее, просто условия будущего похожи на условия среды прошлого, поэтому кажется, что гены специально планируют и меняются, для того чтобы их последующие копии выживали. В экономике природы абсолютной и конечной функцией является выживание одного гена.