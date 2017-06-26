По информации ГУ МЧС по Санкт-Петербургу,в понедельник, 26 июня ожидается ухудшение погоды — в городе пройдут дожди. Столбик термометра поднимется до 16 градусов тепла.

Ожидается усиление ветра, порывы которого могут достигать 15 м/с.

МЧС рекомендует убрать с балконов все хозяйственные вещи и закрыть окна перед уходом из дома. Автовладельцам лучше парковать свой транспорт в гараже, либо в местах, удаленных от не укрепленных конструкций.

Жителям города лучше избегать деревьев и сооружений, которые относятся к категории повышенного риска (мостов, линий электропередач, эстакад).