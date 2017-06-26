В понедельник в Петербурге ожидают дожди, грозы и сильный ветер
По информации ГУ МЧС по Санкт-Петербургу,в понедельник, 26 июня ожидается ухудшение погоды — в городе пройдут дожди. Столбик термометра поднимется до 16 градусов тепла.
Ожидается усиление ветра, порывы которого могут достигать 15 м/с.
МЧС рекомендует убрать с балконов все хозяйственные вещи и закрыть окна перед уходом из дома. Автовладельцам лучше парковать свой транспорт в гараже, либо в местах, удаленных от не укрепленных конструкций.
Жителям города лучше избегать деревьев и сооружений, которые относятся к категории повышенного риска (мостов, линий электропередач, эстакад).
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