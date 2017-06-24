Фоторепортаж: Как Петербург встретил «Алые паруса»

Минувшей ночью в городе состоялся долгожданный праздник выпускников школ «Алые паруса». Местом проведения стала Дворцовая площадь, где состоялся концерт, и Дворцовая набережная, откуда можно было увидеть световое шоу и бригантину с алыми парусами. Шведский Бриг «Три короны Стокгольма» снова проводил теперь уже бывших школьников во взрослую жизнь. На главной площади города выступили Serebro, Макс Барских, «Марсель», «Светлана Сурганова и оркестр», «Мумий Тролль» и Григорий Лепс. Ведущими церемонии по традиции стали Иван Ургант и Даша Александрова.