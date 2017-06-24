Фоторепортаж: Как Петербург встретил «Алые паруса»

Минувшей ночью в городе состоялся долгожданный праздник выпускников школ «Алые паруса». Местом проведения стала Дворцовая площадь, где состоялся концерт, и Дворцовая набережная, откуда можно было увидеть световое шоу и бригантину с алыми парусами. Шведский Бриг «Три короны Стокгольма» снова проводил теперь уже бывших школьников во взрослую жизнь. На главной площади города выступили Serebro, Макс Барских, «Марсель», «Светлана Сурганова и оркестр», «Мумий Тролль» и Григорий Лепс. Ведущими церемонии по традиции стали Иван Ургант и Даша Александрова.

 

Наконец, присоединяюсь, друзья. А то все уже запостили и лаечки ждут. А я полутра и без подарка. Всем доброе, кстати. У меня оно очень выпускное. Голове бобо, во рту кака. Во всем прошу винить Гордеева с Гордеевой🤣🤣🤣 И как оказалрсь по ночам пряности и радости оочень тусовочный клуб с караоке. В общем руфер тур на крышу - это отдельная романтика. Но в Алые Паруса. Ммммм... ❤ Это даже у меня выбило слезинку умиления. Всем бобра. Побегу разбирать тонны фоток. Ну как побегу...полежу🤣🤣. #spb #настяфотограф #canon #алыепаруса #белыеночи #этопитердетка #питер #выпускной #феерверк #алыепаруса2017

Публикация от Anastasia Shneider (@shneider_stasy)

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