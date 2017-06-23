Милонов требует отменить лекцию «отца мемов» Ричарда Докинза

Депутат Госдумы Виталий Милонов потребовал от организаторов научно-популярного фестиваля Geek Picnic, который пройдет в Петербурге в эти выходные, отменить выступление английского ученого-атеиста Ричарда Докинза. 

Он направил организаторам Geek Picnic письмо с требованием отменить запланированную лекцию английского ученого Ричарда Докинза. Об этом в пятницу, 23 июня, сообщает пресс-служба депутата.

«Теории доктора Докинза, облаченные в научно-популярную оболочку, не являются продуктом подлинных научных изысканий и проведенных исследований. То, что он пропагандирует, является ярыми нападками на религиозные верования миллионов людей по всему миру», — заявил парламентарий.

Виталий Милонов также выразил мнение, что идеи Ричарда Докинза близки «к идеям ранних большевиков-богоборцев, взрывавших храмы, устраивавших гонения на верующих и духовенство».

«Наша страна уже переживала эпоху гонений на веру ровно 100 лет назад. Зачем нам провоцировать общество к разжиганию ненависти и подрыву гражданской стабильности уже в новом веке?» — возмутился депутат. Он добавил, что организаторы фестиваля могли бы также пригласить на него противоположную сторону — одного из ведущих теологов или богословов, который высказал бы другую точку зрения на зарождение жизни на земле.

Ранее научная журналистка Ася Казанцева отказалась участвовать в фестивале из-за выступления на нем создателя сайта «Спутник и Погром» Егора Просвирнина.

Ричарда Докинза также называют «отцом мемов» — на фестивале Geek Picnic даже появится памятник мемам, установкой которого займется университет ИТМО.

 

По материалам «ДП».

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