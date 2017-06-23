В Петербурге установят памятник мемам

В зоне Университета ИТМО на Geek Picnic будет установлен пятиметровый памятник мемам «Мемокуб», собравший на своих поверхностях самые жизненные мемы всех времен — от хрестоматийного кота Вжуха до экзотических экземпляров вроде шлакоблокуня.

Напомним, ранее стало известно о том, что на фестивале технологий выступит «отец мемов» Ричард Докинз. Он проведет в зоне памятника мемам автограф-сессию для посетителей фестиваля.