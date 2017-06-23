В Петербурге установят памятник мемам
В зоне Университета ИТМО на Geek Picnic будет установлен пятиметровый памятник мемам «Мемокуб», собравший на своих поверхностях самые жизненные мемы всех времен — от хрестоматийного кота Вжуха до экзотических экземпляров вроде шлакоблокуня.
Напомним, ранее стало известно о том, что на фестивале технологий выступит «отец мемов» Ричард Докинз. Он проведет в зоне памятника мемам автограф-сессию для посетителей фестиваля.
Помимо развлекательной части с забавными картинками, на площадке Университета ИТМО будут представлены и научные разработки: проекты научных и студенческих лабораторий вуза, резидентов стартап-акселератора Future Technologies, а также фото- и lounge-зоны.
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