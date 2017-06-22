Госдума одобрила арест за мат в семье

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству выступил инициатором введения законопроекта, в котором бы ужесточалась административная ответственность за нецензурную брань в семье. В качестве наказания депутаты предлагают штраф в размере от до 2 тысяч рублей до 5 тысяч рублей при повторном нарушении, либо административный арест до 15 суток, либо обязательные работы до 40 часов (80 часов при повторном нарушении).

Напомним, на данный момент В России установлена ответственность за использование мата в общественных местах. Согласно новому предложению комитета по госстроительству, формулировку закона предлагается изменить так, чтобы исчезла фраза про общественные места.



