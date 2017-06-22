Петербуржцам предлагают определить судьбу Конюшенного ведомства

Комитет по инвестициям Петербурга предлагает горожанам пройти опрос на тему перспективного использования здания Конюшенного Ведомства. Напомним, Правительство Санкт-Петербурга выступило инициатором проекта по реконструкции и приспособлению Императорского Конюшенного Ведомства, которое находится по адресу Конюшенная площадь, д. 1.

На сегодняшний день здание ведомства находится в плачевном состоянии и требует принятия срочных мер по его сохранению и определению дальнейшего назначения для города с учетом культурной и исторической ценности. Из имеющихся вариантов петербуржцы могут выбрать выставочную площадку, школу иностранных языков, магазины, мастерскую художников и много другое.

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    Фото с портала Комитета по инвестициям

Императорское Конюшенное ведомство — уникальный объект культурного наследия Российской Федерации, выдающийся архитектурный и исторический памятник.

Каменное здание с монументальным и строгим фасадом, которое занимает целый квартал между Конюшенной площадью, Конюшенным переулком, набережными Мойки и канала Грибоедова, возводилось с 1719 по 1734 год по проекту архитектора Н.Ф. Гербеля.

 

 

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