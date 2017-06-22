Сотрудники петербургского морга устраивали «туры» для черных магов

Прокуратура Красногвардейского района Санкт-Петербурга провела проверку в «Бюро судебно-медицинской экспертизы» и выяснила, что в 2016 году туда допускалась группа лиц для занятий магией. Об этом сообщает официальный портал Прокуратуры.

Сотрудники ведомства в ходе расследования выяснили, что победительница одного из популярного телевизионного шоу вместе с группой, состоящей примерно из 10 человек не менее двух раз посещала одну из секций морга в 2016 году, чтобы проверить свои экстрасенсорные способности.

«Тур» для магов был организован заведующим методическим кабинетом по управлению качеством экспертной работы бюро. Примечательно, что доступ в морг был осуществлен без разрешения руководства и проверки документов о медицинском образовании и медицинской квалификации экстрасенсов.

Известно, что в прошлом году победительница шоу «Битва экстрасенсов» на телеканале ТНТ Наталья Бантеева открыла в Петербурге школу магии. Ее ученики сочиняли некрологи, посещали кладбища и морги. На данный момент Прокуратура не уточняет, фигурирует ли именно Бантеева в расследовании. Ведомство постановило устранить нарушения закона и поставила вопрос о привлечении к ответственности виновных лиц.