Во время празднования Ураза-байрама закроют «Горьковскую» и Кронверкский проспект

В воскресенье утром, 25 июня, в связи с проведением религиозного богослужения, посвященного празднику окончания поста в месяце Рамадан Ураза-байрам, в Соборной мечети будут введены ограничения движения на близлежащих улицах и вход на станцию «Горьковская».

Как уточняет пресс-служба подземки, с 08:00 до 09:00 вестибюль «Горьковской» будет открыт только на выход. Кроме того, с 7 утра на 3 часа полностью закрывается движение всех видов транспорта по Кронверкскому проспекту.

Празднование Ураза-байрама каждый год начинается в разное время. Постятся на протяжении всего месяца, окончание которого определяют по рождению новой луны. Так, например, в 2012 году праздник отмечали в августе. В минувшем 2016 году Ураза-байрам праздновали 5 июля, тогда площадь перед Соборной мечетью посетили 33 тыс. человек, годом ранее — 120 тыс. В некоторых республиках России этот день является нерабочим.

По материалам «ДП».

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