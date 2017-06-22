Петербургские рекламисты завоевали награду на фестивале в Каннах

Петербургское рекламное агентство впервые получило награду международного фестиваля рекламы «Каннские львы».

Обладателем «Бронзового льва» 21 июня стало рекламное агентство Great. Жюри оценило промо-приложение альбома музыкальной группы «АукцЫон», которое начинает воспроизводить песни, если камеру смартфона направить на солнце.

«Каннские львы» (Cannes Lions International Advertising Festival, сокращённо IAF) проводятся более 60 лет и считаются наиболее авторитетным международным фестивалем производителей рекламы. Фестиваль, продолжительностью от 5 до 7 дней, ежегодно проводится во французском городе Канны, обычно в третью неделю июня.

Напомним, международный фестиваль креативности «Каннские львы» — одна из крупнейших встреч всемирно известных профессионалов рекламной индустрии, рекламодателей, а также наиболее престижная ежегодная награда в области рекламы.

 

По материалам «Фонтанки».

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