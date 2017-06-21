Политехнический музей показал достижения российской науки за 200 лет

Проект был создан совместно с порталом «Things» , где выложен полный список изобретений в виде интерактивной доски — при клике на какое-либо из изобретений можно узнать год создания, завод изготовитель и страну происхождения готового аппарата, а также краткую информацию о нем. Создатели проекта внесли в список и вещи, произведенные в других странах, но разработкой которых занимались отечественные умы.

Сайт предоставляет фото в высоком разрешении, помимо этого, увидеть то или иное изобретение можно с разных ракурсов. Примечательно, что в заголовке «Россия делает сама» закодирована аббревиатура РДС-1 — так называлась первая советская атомная бомба, которая была создана в 1949 году.

Посмотреть проект целиком можно здесь.

Фото: сайт «Things»