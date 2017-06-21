Политехнический музей Москвы разработал проект «Россия делает сама», в рамках которого можно увидеть все достижения и разработки российских ученых за 200 лет. Среди изобретений можно увидеть сервер «Яндекса», перчатку от скафандра, телевизор «Радуга», различные виды радио, лампу Чиколева и многое другое.
Политехнический музей показал достижения российской науки за 200 лет
Проект был создан совместно с порталом «Things» , где выложен полный список изобретений в виде интерактивной доски — при клике на какое-либо из изобретений можно узнать год создания, завод изготовитель и страну происхождения готового аппарата, а также краткую информацию о нем. Создатели проекта внесли в список и вещи, произведенные в других странах, но разработкой которых занимались отечественные умы.
Сайт предоставляет фото в высоком разрешении, помимо этого, увидеть то или иное изобретение можно с разных ракурсов. Примечательно, что в заголовке «Россия делает сама» закодирована аббревиатура РДС-1 — так называлась первая советская атомная бомба, которая была создана в 1949 году.
Посмотреть проект целиком можно здесь.
Фото: сайт «Things»
-
Генераторная лампа
-
РДС-1
-
Радиотелескоп
-
Терменвокс
-
Клапп-камера
-
Карманный арифмометр
-
Сервер «Яндекса»
-
Перчатка от скафандра, в котором космонавт А.П.Александров работал в открытом космосе.
-
Телевизор «Радуга»
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.