Ася Казанцева отказалась выступать на Geek Picnic в Петербурге

Журналист Ася Казанцева отказалась выступать на научно-популярном фестивале Geek Picnic в Петербурге из-за приглашенного организаторами гостя — в мероприятии примет участие создатель националистического сайта «Спутник и Погром» Егора Просвирнина.

К слову, участие Просвирнина в фестивале возмутило не только Казанцеву — ученый Михаил Гельфанд опубликовал на своей странице в Facebook пост, в котором  заявил, что «Спутник и Погром» в качестве спикеров — «это уже запредельно» и потребовал объяснений от организаторов.

В комментариях к записи организатор Geek Picnic Николай Горелый заявил, что пригласил Просвирнина, потому что «Спутник и Погром» — единственное «независимое общественно-политическое издание, которое существует исключительно по модели подписки».

Напомним, в Петербурге фестиваль должен пройти 24-25 в ЦПКиО имени Кирова.

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