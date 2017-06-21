Ася Казанцева отказалась выступать на Geek Picnic в Петербурге

Журналист Ася Казанцева отказалась выступать на научно-популярном фестивале Geek Picnic в Петербурге из-за приглашенного организаторами гостя — в мероприятии примет участие создатель националистического сайта «Спутник и Погром» Егора Просвирнина.

К слову, участие Просвирнина в фестивале возмутило не только Казанцеву — ученый Михаил Гельфанд опубликовал на своей странице в Facebook пост, в котором заявил, что «Спутник и Погром» в качестве спикеров — «это уже запредельно» и потребовал объяснений от организаторов.

В комментариях к записи организатор Geek Picnic Николай Горелый заявил, что пригласил Просвирнина, потому что «Спутник и Погром» — единственное «независимое общественно-политическое издание, которое существует исключительно по модели подписки».

Напомним, в Петербурге фестиваль должен пройти 24-25 в ЦПКиО имени Кирова.