Университет ИТМО признан одним из лучших в Европе

Британское агентство Times Higher Education опубликовало новый рейтинг — топ лучших университетов Европы. Россия представлена в нем 24 университетами, в числе которых петербургский ИТМО, который занял 191 позицию и третье место среди вузов России после МГУ (93 место) и МФТИ (151 место).

Всего в рейтинг вошли 400 вузов из Европы, что составляет примерно 40% от общего числа (980) университетов, входящих в мировой рейтинг The World University Rankings.

Новый региональный рейтинг Times Higher Education, как и общемировой, формируется на основании тринадцати индикаторов, объединенных в пять групп показателей и отражающих ключевые области превосходства в высшей школе: образование, исследования, цитируемость, доход от промышленности (НИОКР) и интернационализация.



Самое большое количество университетов, представленных в листе, из Великобритании – 91 вуз из этой страны названы лучшими в Европе. Так, первую строчку занимает Оксфорд, за ним следуют Кембридж и Имперский колледж Лондона (вторая и третья позиции соответственно). На втором месте по числу вузов, вошедших в топ – Германия (41 вуз).