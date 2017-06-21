Главный метеоролог Петербурга обнадежил горожан скорым потеплением

Испортивший погоду в Петербурге циклон не будет гостить долго. Улучшением погоды к концу рабочей недели 21 июня горожан обнадежил главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

По его словам, надо пережить всего лишь пару холодных дней, а уже 22 июня циклон двинется на восток, погода станет лучше, и в городе потеплеет.

«Ну да, пришел циклон, надо пережить пару дождливых дней и относительно холодных, но +14…+16 градусов – это жара по сравнению с Кольским, где идет снег 20 июня», – написал синоптик на своей странице в Facebook.

Сегодня температура в Петербурге не превысит 16 градусов тепла, а во второй половине дня дожди будут сопровождаться грозами.

По материалам «Фонтанки».