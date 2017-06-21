Смольный утвердил рецепт «кофе по-петербургски»

Специалисты Музея кофе разработали чисто петербургский напиток по заказу Комитета по внешним связям. Сотрудники музея тщательно изучили множество исторических документов и нашли упоминания о первом кофе, сделанном в Петербурге.

«Предполагается, что этот рецепт будет использоваться на официальных мероприятиях Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга с целью знакомства жителей и гостей нашего города с петербургской историей и гастрономическими традициями города», — сообщили в ведомстве.

Известно, что впервые кофе в качестве бодрящего напитка в России стали употреблять только Петре I — до этого его использовали как лекарство. Специалисты Музея кофе также добавили, что Петербург на протяжении всей своей истории считался именно кофейной столицей. В Москве, например, больше ценился чай.

Мы предлагаем рецепт фирменного петербургского кофе, «не очень крепкого, но с ярким вкусом, который призван напомнить сам Петербург», — как утверждают его разработчики. А молочная пена в рецепте символизирует белые ночи.