Троицкий мост закроют насовсем из-за «Алых парусов»

На протяжении трех вечеров и ночей движение по Троицкому мосту будет недоступно как для водителей, так и для пешеходов. Об этом 20 июня напоминают петербургские чиновники.

В частности, первое закрытие пройдет уже в среду, 21 июня. Переправу закроют без десяти минут одиннадцать и откроют лишь в восемь часов утра на следующий день. В четверг, 22-го числа, закрытие будет организовано раньше. В день проведения праздника петербургских выпускников, 23 июня, Троицкий мост будет недоступен для прохода и проезда почти все время.

Закрытие Троицкого моста и ограничение движения по нему связано с подготовкой к проведению праздника петербургских выпускников «Алые паруса».

По материалам «Фонтанки».