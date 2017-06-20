На Невском проспекте выстроилась огромная очередь за автографом солиста Rammstein

У «Парка культуры и чтения Буквоед» на Невском, 46 образовалась гигантская очередь — очевидцы рассказывают, что она доходила вплоть до Гранд-отеля «Европа».

Ажиотаж у книжного магазина связан с тем, что сегодня там состоится презентации книги Тилля Линдеманна «В тихой ночи.Лирика», а в 17:00 начинается автограф-сессия солиста Rammstein.

«Дорогие, вас уже очень много. Поэтому мы просим соблюдать указания сотрудников службы безопасности и организаторов. Не перекрывать проход по Невскому для остальных граждан, не выходить на проезжую часть и не устраивать беспорядков. Ведите себя спокойно, вежливо и адекватно. Не толкайтесь, не рвитесь вперёд, не провоцируйте», - гласит сообщение администрации в официальной группе «Буквоеда» в «Вконтакте».

Примечательно, что на мероприятие не допускаются несовершеннолетние — они могут придти на презентацию только в сопровождении взрослых.



