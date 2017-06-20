Стало известно когда россияне будут отдыхать в 2018 году

В Министерстве труда и социальной защиты России подготовили проект о переносе выходных дней в 2018 году. Об этом стало известно на официальной сайте ведомства.

Как сообщается в документе, проект переноса выходных разработан для «рационального использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней».

В следующем году Минтруд планирует перенести выходные, которые совпадают с нерабочими праздничными днями: с 6 и 7 января (суббота и воскресенье) на 9 марта и 2 мая (пятница и среда).

Помимо этого, ведомство планирует сделать выходными два понедельника: 30 апреля (за счет рабочей субботы 28 апреля) и 11 июня (9 июня будет рабочим днем). Чиновники также предлагают россиянам отдыхать 31 декабря (понедельник), а выходной на этот день перенести с субботы, 29 декабря.

Таким образом, в 2018 году работающие россияне будут отдыхать по такому графику: с 30 декабря 2017 года по 8 января 2018-го, с 23 по 25 февраля, с 8 по 11 марта, с 29 апреля по 2 мая и 9 мая, с 10 по 12 июня, а также с 3 по 5 ноября.