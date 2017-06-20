Аничков сад закрыт из-за предупреждения МЧС

Сад у Дворца творчества юных на Невском проспекте в Петербурге закрыли вечером 19 июня из-за обещанного МЧС сильного ветра на 20 июня.

Объявление, объясняющее закрытые на замок двери в сад у Аничкого дворца, гласит, что в связи со штормовым предупреждением МЧС, сад закрыт до 22 июня 2017 года. 

При этом официально чрезвычайное ведомство пока объявляло о неблагоприятных погодных условиях на 20 июня. Со ссылкой на метеорологов спасатели прочили во вторник ливневые дожди, грозы и порывы ветра при грозе до 15-18 метров в секунду. Сила ветра по прогнозу штормового не достигает.

В комитете по благоустройству «Фонтанке» заявили, что централизованного распоряжения о закрытии подведомственных садов и парков Петербурге нет. Однако, исходя из погодных условий, и в первую очередь ветра, руководство предприятий, отвечающих за зеленые зоны, может само принимать такие решения.

По материалам «Фонтанки».

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