Жители Петербурга стали менее «культурными»

Петербуржцы стали меньше ходить в театры и другие учреждения культуры. Об этом заявил на заседании правительства 20 июня глава профильного комитета Константин Сухенко.

«Каждый 4,6 житель города посетил в прошлом году учреждение культуры, в прошлом году этот показатель был – 4,5. В целом показатель посещения театрально-концертных мероприятий выполнен только на 92 процента, в связи со снижением доходов населения», – отметил он.

Также Сухенко отметил, что в 2016-м году театры Петербурга посетили 3 млн человек. При этом государственные театры выпустили за год 50 новых постановок, в том числе 17 – детских.

Музеи в 2016-м году в Петербурге посетили 7 миллионов человек.

«Вы сказали, что снижается число посетивших театральные площадки. Надо подумать, что с этим сделать – организовать коллективные просмотры спектаклей и скидки на билеты», – заявил губернатор города Георгий Полтавченко.

По материалам «Фонтанки».

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