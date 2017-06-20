Роспотребнадзор запретил купание во всех водоемах Петербурга

Роспотребнадзор Петербурга забраковал все городские водоемы для купания этим летом — ни одна из городских акваторий не соответствует санитарным нормам.

«В связи с тем, что качество воды водных объектов не соответствует гигиеническим нормативам, управление не рекомендует использовать зоны рекреации, расположенные на территории города, для купания», - говорится в сообщение надзорного органа.

В списке городских пляжей и акваторий: реки Ижора (взрослый и детский пляжи) в Колпинском районе, 1-ый, 2-ой и 3-ий Суздальские озера, а также Ольгинский водоем в Выборгском районе; Колонистский пруд в Пушкинском районе, озеро Разлив (пляжи: «Офицерский», «Белая гора», «Северный», «Зеленая Гора», «Новый»), Финский залив (пляж «Кронштадтский» в Кронштадтском районе, пляжи «Комаровский», «Ласковый», «Чудный», «Золотой», «Детский», «Дубковский» и «Сестрорецкий» в Курортном районе, а также «Морские Дубки» в Приморском районе), Малая Невка (пляж Приморского парка Победы) и Нева (пляж Петропавловской крепости), озеро «Безымянное» в Красном Селе.