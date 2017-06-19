Герман Стерлигов увозит «Хлеб и соль» из Петербурга

Герман Стерлигов закрывает свой магазин «Хлеб и соль» в Петербурге. Об этом написал житель города Сергей Ушан на странице сообщества «Пять углов: Мы живем в центре Петербурга» в Facebook.

По словам очевидца, сотрудники магазина уже начали упаковывать товар в коробки, на двери висит табличка «Закрыто». В свою очередь, в комментариях к посту, активистка Вера Врубель написала, что скорее всего хозяин лавки решил «не дожидаться решения Прокуратуры», которая начала проверку по жалобе самой Врубель.

Напомним, лавка Стерлигова «Хлеб и соль» стала известная на всю страну после того, как на ее витрине появилась надпись о запрете входа для гомосексуалов. Позже, продавцам пришлось убрать табличку после того, как активистка Вера Врубель сообщила о том, что не станет мириться с оскорбительной надписью.