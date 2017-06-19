Утка с утятами прошлись по ЗСД и выжили
Группу водоплавающих пешеходов заметили автомобилисты днем 19 июня на Западном скоростном диаметре. Всего очевидцы насчитали 7 птиц – утку и шесть утят. Как рассказали в МСС, сотрудники выехали на место происшествия, описанное свидетелем. Следов птиц не нашли. Выводок благополучно пересек дорогу у одного из пунктов оплаты. Об этом сообщает портал «Водители Петербурга».
Напомним, это не первый инцидент с животными на ЗСД за последнее время. Днем 15 июня сотрудники Магистрали Северной столицы спасли котенка – малыш застрял на опоре, а Москве 6 июня за спасением целого выводка утят на дороге у Белорусского вокзала был замечен актер Владимир Машков. Помимо этого, на всю страну прогремела история мотоциклиста, который разбросал по ЗСД 12 миллионов рублей.
По материалам «Фонтанки».
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.