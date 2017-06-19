Утка с утятами прошлись по ЗСД и выжили

Группу водоплавающих пешеходов заметили автомобилисты днем 19 июня на Западном скоростном диаметре. Всего очевидцы насчитали 7 птиц – утку и шесть утят. Как рассказали в МСС, сотрудники выехали на место происшествия, описанное свидетелем. Следов птиц не нашли. Выводок благополучно пересек дорогу у одного из пунктов оплаты. Об этом сообщает портал «Водители Петербурга».

Напомним, это не первый инцидент с животными на ЗСД за последнее время. Днем 15 июня сотрудники Магистрали Северной столицы спасли котенка – малыш застрял на опоре, а Москве 6 июня за спасением целого выводка утят на дороге у Белорусского вокзала был замечен актер Владимир Машков. Помимо этого, на всю страну прогремела история мотоциклиста, который разбросал по ЗСД 12 миллионов рублей.

По материалам «Фонтанки».