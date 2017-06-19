Главный идеолог Geek Picnic Николай Горелый научно доказывает: пропускать IT-пленэр 24 и 25 июня точно не рекомендуется. В программе – выступление создателя мемов, биолога Ричарда Докинза и разработчика уровней для культовой игры Duke Nukem Ричарда Грея.
Гид по фестивалю Geek Picnic-2017
Тема Geek Picnic этого года — «Игры разума»: будем экспериментировать, рассказывать про способности мозга, ошибки восприятия и демонстрировать возможности виртуальной и дополненной реальности. Мы готовим специальную зону, в которой в мульти плеер с физическим передвижением и сюжетом смогут погрузиться несколько человек одновременно. Исследование виртуальности вполне в духе общемировых научных тенденций. Илон Маск недавно заявил, что наша вселенная с вероятностью в одну миллиардную является «базовой», а весь мир — всего лишь большой голограммой.
На волне истории с Исаакиевским собором мы решили пригласить на фестиваль ученого-биолога и популяризатора науки Ричарда Докинза. Он известен, во-первых, своей секулярной позицией и, во-вторых, как создатель концепции мемов — единиц информации, живых «генов» культуры. Мы пытались уговорить его приехать в течение четырех лет. И наконец, он согласился. Думаю, роль сыграло выступление у нас ведущего «Разрушителей легенд» Джейми Хайнемана в прошлом году, а также то, что Докинз давно хотел посетить Петербург.
Второй хедлайнер и мой личный фаворит — Ричард Грей, которого все знают как Levelord, разработчик уровней для культовых Duke Nukem и Quake, любитель водки, девушек и России. Он во многом способствовал росту популярности и развитию компьютерных игр в мире.
Также к нам приедет Дэвид Кирби, профессор Университета Манчестера, прославившийся книгой о пересечении физики и Голливуда. Он первым серьезно рассмотрел роль научного консультанта в процессе создания фильмов и убедительно доказал, что художественные ленты могут влиять на деятельность ученых.
Кроме того, наш фестиваль из мероприятия только о науке и технологиях постепенно превращается в площадку, которая учитывает все интересы гиков. Поэтому у нас также появятся зона HR для IT-компаний с лекциями для разработчиков, конкурс питчинга стартапов, а также территории про комиксы, стимпанк и косплей.
Фестиваль Geek Picnic-2017 пройдет с 24 по 25 июня в Пулковском парке
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