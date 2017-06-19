Тема Geek Picnic этого года — «Игры разума»: будем экспериментировать, рассказывать про способности мозга, ошибки восприятия и демонстрировать возможности виртуальной и дополненной реальности. Мы готовим специальную зону, в которой в мульти плеер с физическим передвижением и сюжетом смогут погрузиться несколько человек одновременно. Исследование виртуальности вполне в духе общемировых научных тенденций. Илон Маск недавно заявил, что наша вселенная с вероятностью в одну миллиардную является «базовой», а весь мир — всего лишь большой голограммой.

На волне истории с Исаакиевским собором мы решили пригласить на фестиваль ученого-биолога и популяризатора науки Ричарда Докинза. Он известен, во-первых, своей секулярной позицией и, во-вторых, как создатель концепции мемов — единиц информации, живых «генов» культуры. Мы пытались уговорить его приехать в течение четырех лет. И наконец, он согласился. Думаю, роль сыграло выступление у нас ведущего «Разрушителей легенд» Джейми Хайнемана в прошлом году, а также то, что Докинз давно хотел посетить Петербург.