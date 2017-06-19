Сервис «Яндекс.Такси» сломался по всей России

Пользователи соцсетей из разных районов России жалуются на сбой в работе сервиса "Яндекс.Такси". Он произошел около 11 утра.

«Я реально не шучу. я заказала такси полтора часа назад. и Яндекс и везёт одновременно. ни в одном ещё даже не назначили (авторская орфография сохранена. — Ред.)», — написала @natalie_osipova в Twitter.

«Яндекс такси меня подвел. 20 минут пытался вызвать машину.Безрезультатно (авторская орфография сохранена. — Ред.)», — пожаловался guy_usual.

«@yandextaxi у вас сервис работает вообще?» — спросил @Newesprod. В комментариях администратор официального аккаунта «Яндекс.Такси» ответил: «Немного прилегли :( Уже чиним, надеемся, что скоро всё заработает».

В микроблоге сервиса размещено сообщение: «Изо всех сил прикладываем подорожники, постараемся как можно скорее подняться».

По материалам «ДП».

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