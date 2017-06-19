Петербуржцы переименовали мост Кадырова в Ахматовский

В июне 2016 года горожане по своей инициативе переименовали мост Кадырова. Таблички у Дудергофского канала активисты сменили на новые, а в сентябре прошлого года на мосту появилось граффити с Анной Ахматовой: ее портрет также сопроводили цитатой из стихотворения: «Нет, это не я, это кто-то другой страдает».