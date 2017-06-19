Петербуржцы переименовали мост Кадырова в Ахматовский

На мосту Кадырова появилась табличка «Ахматовский» и профиль поэтессы Анны Ахматовой. Об этом 18 июня сообщили местные жители.

Очевидцы отметили, что мост был «переименован» в ночь с 17 на 18 июня, к обеду картонные буквы были сломаны неизвестными, на данный момент остатки инсталляции убраны с переправы.

 

Напомним, что 30 мая 2016 года Топонимическая комиссия Петербурга проголосовала за рекомендацию губернатору присвоить мосту в Красносельском районе имя первого президента Чечни Ахмата Кадырова. 15 июня губернатор подписал соответствующее постановление, несмотря на протесты местных жителей.

По материалам «Фонтанки».

 

 В июне 2016 года горожане по своей инициативе переименовали мост Кадырова. Таблички у Дудергофского канала активисты сменили на новые, а в сентябре прошлого года на мосту появилось граффити с Анной Ахматовой: ее портрет также сопроводили цитатой из стихотворения: «Нет, это не я, это кто-то другой страдает».

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