Жительнице Петербурга вместо iPhone продали кусок мыла

34-летняя жительница Петербурга вместо нового iPhone приобрела кусок мыла. Аппарат был куплен в минувший четверг на проспекте Испытателей в одном из салонов связи. 

Запечатанную коробку петербурженка открыла лишь дома, и вместо гаджета нашла там кусок хозяйственного мыла. Примечательно, что продавец-консультант в салоне связи настаивал на том, чтобы не распечатывать покупку.

Женщина вернулась в магазин с требованием заменить телефон, однако продавцы отказали ей в этом, сославшись на то, что нет прямых доказательств подмены, и женщина могла сама пойти на обман.

Обманутая покупательница обратилась в правоохранительные органы: она попросила полицейских применить к продавцам установленные законом меры и найти виновных.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

 

 

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