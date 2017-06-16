Виталий Мутко рассказал о своих успехах в английском

Вице-премьер РФ Виталий Мутко рассказал, как ему удалось выучить английский язык и какой у него сейчас уровень. Об этом передает со стадиона «Санкт-Петербург» корреспондент издания «Деловой Петербург».

«Подаренный Путиным самоучитель по английскому я прочитал от корки до корки. Отсюда и результат. А сейчас мой уровень такой, что я могу довольно легко разговаривать на бытовые и футбольные темы. Thank you, it is good question», — поблагодарил по-английски журналиста Виталий Мутко.

Вице-премьер публично пообещал выучить английский язык к чемпионату мира 2018 года. Обещание ему пришлось дать после речи в Цюрихе в 2010 году. Занимающий тогда пост министра спорта Российской федерации Виталий Мутко произнес речь на английском, которая потрясла журналистов и чиновников грубыми ошибками. Известный тренер Гус Хиддинк после этой речи сказал: «Это был смелый шаг с его стороны, учитывая его уровень знания языка. Хорошо, что Виталий Леонтьевич пошутил над собой».

Кубок Конфедераций пройдет в России под эгидой ФИФА с 17 июня по 3 июля. В турнире примут участие сборные России, Камеруна, Чили, Германии, Португалии, Австралии, Новой Зеландии и Мексики. Матч открытия между сборной России и сборной Новой Зеландии пройдет на арене «Санкт-Петербург» 17 июня 2017 года и начнется в 18:00.

По материалам «ДП».

 

Оставить комментарий

Наши проекты

Комментарии (0)

Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.

Читайте также

По теме

В Петербурге представили глухого предсказателя Кубка конфедераций

В Эрмитаже проведут кастинг котов для Кубка конфедерации

Кинотеатр «Англетер» закроется из-за футбола

Петербургский метрополитен выпустил «футбольную карту» подземки

Конюшенную площадь превратят в парк Кубка Конфедераций

Реки и каналы Петербурга закроют на весь июнь

В Петербурге футбольные болельщики смогут бесплатно ездить в транспорте

По Петербургу будут ездить трамвайные шаттлы