Опубликован список самых аварийных улиц Петербурга
Аналитики «Яндекса» составили карту самых аварийно опасных мест города — для исследования специалисты проанализировали отметки о ДТП, которые водители оставляют в приложениях «Яндекс.Карты» и «Яндекс.Навигатор». Оказалось, что больше всего ДТП происходит на набережных, крупных проспектах и мостах.
Список самых аварийных мест в Петербурге (январь — май 2017)
1. Литейный мост
2. Володарский мост
3. Пересечение Дунайского и Витебского проспектов
4. Площадь Александра Невского
5. Пересечение Пискаревского проспекта и Свердловской набережной
6. Пересечение Витебского проспекта и Благодатной улицы
7. Съезд с моста Александра Невского на Заневский проспект
8. Пересечение проспектов Энгельса и Испытателей
9. Пересечение набережной Обводного канала и проспекта Обуховской Обороны
10. Перекресток Индустриального проспекта и проспекта Косыгина
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