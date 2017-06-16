Опубликован список самых аварийных улиц Петербурга

Аналитики «Яндекса» составили карту самых аварийно опасных мест города — для исследования специалисты проанализировали отметки о ДТП, которые водители оставляют в приложениях «Яндекс.Карты» и «Яндекс.Навигатор». Оказалось, что больше всего ДТП происходит на набережных, крупных проспектах и мостах. 

Список самых аварийных мест в Петербурге (январь — май 2017)

1. Литейный мост

2. Володарский мост

3. Пересечение Дунайского и Витебского проспектов

4. Площадь Александра Невского

5. Пересечение Пискаревского проспекта и Свердловской набережной

6. Пересечение Витебского проспекта и Благодатной улицы

7. Съезд с моста Александра Невского на Заневский проспект

8. Пересечение проспектов Энгельса и Испытателей

9. Пересечение набережной Обводного канала и проспекта Обуховской Обороны

10. Перекресток Индустриального проспекта и проспекта Косыгина

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