Юрий Мудров: что мы знаем о новом директоре Исаакиевского собора

«Документы на Мудрова ко мне поступили, он будет назначен. Это уважаемый и опытный искусствовед», – охарактеризовал будущего главу музея Исаакиевский собор заместитель губернатора в разговоре с «Фонтанкой».

Юрий Мудров — искусствовед, член Союза художников, вице-президент Российского Комитета Международного Совета музеев (ICOM UNESCO), член Европейского Общества культуры (SEC), член Творческого союза музейных работников Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Автор более двадцати книг, десятков каталогов, сотен статей в сборниках, журналах и газетах, автор теле- и радиопередач, сценариев фильмов. Был заместителем директора по научной работе ГМЗ «Ораниенбаум», работал в ГМЗ «Павловск», значился замдиректора по экспозиционной, выставочной работе и внешним связям музея истории религии. В течение 8 лет (2006-2014 годы) руководил выставочным проектом «Александр Бенуа ди Стетто (1896 – 1979). Возвращение в Россию», который выставлял в том числе в Исаакиевском соборе.

Мудров — религиозный человек, по крайней мере таким его описывают на сайте союза художников: «Не надо забывать и о религиозной составляющей внутреннего мира «нашего героя», о вере. Родившийся в Пскове, на земле, которая может, как сам Ю. В. Мудров говорит, считаться «Русской Палестиной», и в те годы, когда «неслепящий свет Веры» озарял эту землю, он коснулся этих светильников. А каковы были эти светильники — валаамские старцы, Митрополит Вениамин (Федченков), архимандрит Алипий (Воронов), Митрополит Иоанн (Разумов), архимандрит Иоанн (Крестьянкин), отец Николай Гурьянов, отец Сергий Желудков, иеросхимонах Сампсон (Сиверс)... » – описывают коллегу искусствовед Светлана Смирнова.

Дочь Юрия Мудрова Анна, как и отец, является искусствоведом, также она – учредитель ООО «Серебряные ряды», которое расположено по адресу дирекции Исаакиевского собора — на Невском, 29. Это не совпадение, ранее учредителем «Серебряных рядов» был петербургский Фонд культуры, он зарегистрированв соседнем доме. На данный момент организация ликвидирована, но до 2013 года ее совладельцем значился Юрий Мудров. В 2005 году газеты пестрили заголовками о скандале: «Выселение Петербургского общественного фонда культуры, основанного Раисой Горбачевой и Дмитрием Лихачевым, ради дирекции Исаакиевского собора приведет к гибели организации», – писали журналисты. Оппозиционные СМИ сообщали о митингах музыкантов и студентов в защиту Фонда. Протестующие предполагали, что на Невском проспекте может появиться не администрация музея, а какой-нибудь коммерческий проект. Этого, как мы знаем, не случилось. Согласно открытым данным, Мудров публично в конфликте не участвовал, тем не менее с понедельника, 19 июня, ему предстоит вернуться в здание на Невском, уже не в качестве учредителя Фонда, а в качестве директора Исаакия.

Узнать его позицию о передаче собора «Фонтанке» не удалось: искусствовед оказался очень занят. Тем не менее, в музее существует мнение о том, что одновременно с его приходом должна поступить заявка от РПЦ и процесс по передаче здания храма будет запущен. Якобы об этом сообщили нынешнему и.о. директора Ираде Вовненко в Смольном — ее кандидатуру также рассматривали на пост директора, однако, как говорят, узнав о таком развитии ситуации, она отказалась от роли, которую некоторые вопринимают как роль «могильщика». Подтверждать или опровергать данную информацию Вовненко «Фонтанке» не стала.

По материалам «Фонтанки».